Украина не пустит на «Евровидение» выступавших в России детей

Отмечается, что в отборе на песенный конкурс не смогут принимать участие дети, выступавшие в России после 1 января 2014 года, передает RT.

Как напоминает РИА ФАН, детское «Евровидение» в этом году пройдет в польском городе Гливице 24 ноября.

Ранее НСН сообщала, что украинская певица Анна Корсун, известная под сценическим псевдонимом Maruv, приехала в Россию. Артистка отказалась представлять Украину на «Евровидении-2019», несмотря на победу в национальном отборе. Она приняла такое решение из-за идеологических требований организаторов отбора.

