Украина не пустит на «Евровидение» выступавших в России детей
Выступавшие в России юные исполнители не смогут представлять Украину на детском «Евровидении-2019». Такое решение принял организационный комитет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) после скандала с певицей Maruv, сообщает украинский телеканал NewsOne.
Отмечается, что в отборе на песенный конкурс не смогут принимать участие дети, выступавшие в России после 1 января 2014 года, передает RT.
Как напоминает РИА ФАН, детское «Евровидение» в этом году пройдет в польском городе Гливице 24 ноября.
Ранее НСН сообщала, что украинская певица Анна Корсун, известная под сценическим псевдонимом Maruv, приехала в Россию. Артистка отказалась представлять Украину на «Евровидении-2019», несмотря на победу в национальном отборе. Она приняла такое решение из-за идеологических требований организаторов отбора.
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