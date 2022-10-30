Турция заявила, что выход судов из Украины по зерновой сделке приостановлен
Минобороны Турции заявило, что выход судов с продовольствием из портов Украины в связи с приостановкой участия РФ в зерновой сделке пока осуществляться не будет.
«Турция призывает участников зерновой сделки избегать действий, которые негативно отразятся на механизме вывоза продовольствия с Украины», - говорится в заявлении, которое цитирует ТАСС.
Также глава Минобороны Турции собирается провести переговоры со своими зарубежными коллегами, чтобы урегулировать ситуацию.
Накануне Россия приостановила участие в зерновой сделке после теракта в акватории Севастополя. Киев атаковал корабли Черноморского флота РФ, которые задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на данные Минобороны РФ.
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