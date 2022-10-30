Турция заявила, что выход судов из Украины по зерновой сделке приостановлен

Минобороны Турции заявило, что выход судов с продовольствием из портов Украины в связи с приостановкой участия РФ в зерновой сделке пока осуществляться не будет.

«Турция призывает участников зерновой сделки избегать действий, которые негативно отразятся на механизме вывоза продовольствия с Украины», - говорится в заявлении, которое цитирует ТАСС.

Также глава Минобороны Турции собирается провести переговоры со своими зарубежными коллегами, чтобы урегулировать ситуацию.

Накануне Россия приостановила участие в зерновой сделке после теракта в акватории Севастополя. Киев атаковал корабли Черноморского флота РФ, которые задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на данные Минобороны РФ.

