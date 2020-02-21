Турчинов рассказал, почему Украина не стала воевать с Россией

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал, почему Киев принял решение не вводить военное положение и не объявлять России войну. Об этом он заявил в эфире интернет-канала «Исландия».

«Многие путают объявление войны и военное положение. Объявление войны, к сожалению, — мы и до сих пор не можем объявить войну ядерному государству», — пояснил Турчинов.

При этом он подчеркнул, что настаивал на введении военного положения еще в 2014 году, однако поддержки от властей не получил, так как ключевые политики сочли борьбе за власть более приоритетной. Он также отметил, что военное положение могло послужить поводом для прекращения финансовой помощи от МВФ и отпугнуть зарубежных инвесторов.

