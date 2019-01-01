Зеленский добился рекордного в истории Украины результата на выборах

Во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский одержал победу над Петром Порошенко. Об этом заявили в ЦИК страны после обработки 100% протоколов. Согласно имеющимся данным, шоумен Зеленский набрал 73,22% голосов, его оппонент – Порошенко — 24,45%.

В Центризбиркоме добавили, что за Зеленского голоса отдали более тринадцати с половиной миллионов украинцев. Порошенко заручился поддержкой 4,5 миллионов. Такой результат оказался рекордным, отмечает Ura.ru.

Владимира Зеленского уже поздравили, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президенты Казахстана и Белоруссии Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко, а также премьер Армении Никол Пашинян.

Между тем, ранее НСН сообщала, что Петр Порошенко проиграл украинские президентские выборы из-за запрета на ввоз в страну российской водки, написал в газете Haaretz израильский журналист Аншель Пфеффер. По его словам, Порошенко не смог решить важные для страны проблемы, такие как слабая экономика, коррупция и конфликт на Донбассе. Эти провалы усугубило то, что украинцы не могли купить в магазине «любимую российскую» водку, уверен Пфеффер.

Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин назвал в эфире НСН заявления израильского журналиста оскорбительными для народа Украины.

