Вооружённые нарушители пытались с боем прорваться в Россию с Украины

Попытка группового нарушения государственной границы со украинской стороны пресечена российскими пограничниками. На территорию России попытались проникнуть трое вооруженных людей, сообщает Федеральная служба безопасности.

При попытке задержания неизвестные оказали вооружённое сопротивление. В ходе боестолкновения с пограничниками один из нарушителей получил смертельное ранение, двое других сумели убежать и скрыться.

Как уточнили в ФСБ инцидент имел место на участке Пограничного управления по Белгородской и Воронежской областям, передает RT. По предварительным данным, скрывшиеся злоумышленники ушли на территорию Украины.

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ТЕГИ:ФСБУкраинаГраница
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