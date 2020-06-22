Треть украинцев пожалела о распаде СССР

Не менее одной трети граждан Украины выражают сожаление в связи с развалом Советского Союза. Такие результаты исследования обнародовал Киевский международный институт социологии. Согласно опросу, свыше 33,5% украинцев придерживаются такого взгляда на историю.

Противоположного мнения придерживаются примерно половина респондентов. При этом, 35% опрошенных не сомневаются, что нахождение Украины в составе СССР принесло ей больше пользы. О вреде заявили только 28% респондентов. Еще четверть не смогли определить своего отношения по этому вопросу, выбрав вариант ответа «трудно сказать наверняка, чего было больше».

Традиционно результаты опроса неравномерно распределены по областям Украины. На западе не жалеют о распаде СССР 69% против 15% сожалеющих, в центральной части страны соотношение составляет 51% к 32%. На юго-востоке незалежной большинство жителей сожалеют о распаде СССР.

Между тем, госдепартамент США намерен выделить до 150 тысяч долларов на проекты о современной истории Украины. В их основу лягут истории жителей страны о событиях прошедших лет. Как отмечает Ura.ru, для рассмотрения в качестве тем проекта были предложены, в том числе, авария на Чернобыльской АЭС, распад СССР, так называемая «революция достоинства» и оранжевая революция.

