Трамп сообщил о недавнем разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассказал, что недавно общался с российским лидером Владимиром Путиным.

Отвечая на вопрос о времени последнего контакта, он уточнил, что это произошло «пару дней назад», но не раскрыл подробности беседы.

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В контексте обсуждения возможных проблем в будущем взаимодействии с Россией, Трамп отметил, что Россия «уважает его», в отличие от предыдущих президентов США Джо Байдена и Барака Обамы.

Он добавил, что при Байдене происходили «нарушения со стороны России», поскольку, по его словам, «россияне не уважали Байдена», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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