Трамп сообщил о недавнем разговоре с Путиным

В контексте обсуждения возможных проблем в будущем взаимодействии с Россией, Трамп отметил, что Россия «уважает его», в отличие от предыдущих президентов США Джо Байдена и Барака Обамы.

Он добавил, что при Байдене происходили «нарушения со стороны России», поскольку, по его словам, «россияне не уважали Байдена», передает «Радиоточка НСН».

