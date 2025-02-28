Трамп сообщил о недавнем разговоре с Путиным
Президент США Дональд Трамп рассказал, что недавно общался с российским лидером Владимиром Путиным.
Отвечая на вопрос о времени последнего контакта, он уточнил, что это произошло «пару дней назад», но не раскрыл подробности беседы.
В контексте обсуждения возможных проблем в будущем взаимодействии с Россией, Трамп отметил, что Россия «уважает его», в отличие от предыдущих президентов США Джо Байдена и Барака Обамы.
Он добавил, что при Байдене происходили «нарушения со стороны России», поскольку, по его словам, «россияне не уважали Байдена», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru