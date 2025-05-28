Трамп допустил пересмотр подхода к Путину в зависимости от его действий

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время Вашингтон определит, готов ли российский лидер Владимир Путин к завершению конфликта на Украине. По его словам, если станет ясно, что Москва водит США «за нос», то администрация предпримет иные шаги.

«В течение двух недель станет понятно, водит ли нас Путин за нос», — сказал Трамп в беседе с журналистами.