Трамп заявил о готовности Путина прислушаться к призыву остановить удары
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин откликнется на его просьбу прекратить удары по территории Украины. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, подчеркнув свое несогласие с продолжающимися атаками.
По словам Трампа, он призвал Москву остановить боевые действия и заключить мирное соглашение. Отвечая на уточняющий вопрос, рассчитывает ли он на реакцию Путина, глава Белого дома ответил утвердительно. Его заявление было показано в прямом эфире американских телеканалов.
Ранее в тот же день Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по украинским объектам военной промышленности, включая предприятия авиационной, ракетной и бронетанковой отраслей.
При этом, согласно официальной сводке, ударов по Киеву в перечне целей не значилось. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что удары продолжаются по «военным и околовоенным целям» в рамках задач, поставленных верховным главнокомандующим, передает «Радиоточка НСН».
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