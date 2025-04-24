Трамп заявил о готовности Путина прислушаться к призыву остановить удары

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин откликнется на его просьбу прекратить удары по территории Украины. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, подчеркнув свое несогласие с продолжающимися атаками.

По словам Трампа, он призвал Москву остановить боевые действия и заключить мирное соглашение. Отвечая на уточняющий вопрос, рассчитывает ли он на реакцию Путина, глава Белого дома ответил утвердительно. Его заявление было показано в прямом эфире американских телеканалов.