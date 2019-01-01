Святослав Вакарчук пойдёт на выборы в Верховную Раду
Лидер украинской рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук объявил о начале политической карьеры, пишет RT. Он намерен создать партию «Голос» и баллотироваться в парламент страны.
По мнению артиста, именно в Верховной Раде сегодня происходят основные перемены в жизни Украины. Также музыкант позвал граждан на мероприятие, которое пройдёт при его участии в центре Киева 16 мая.
«Друзья, приходите на смотровую площадку возле музея истории Украины, чтобы услышать вместе со мной новый голос», — заявил Вакарчук, не пояснив, что о каком именно событии идёт речь.
Напомним, до старта президентской кампании на Украине имя Святослава Вакарчука фигурировало среди потенциальных кандидатов на пост главы государства. Позднее он отказался баллотироваться и поддерживать кого-либо из кандидатов. Победу на выборах одержал артист студии «Квартал 95» Владимир Зеленский.
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