Украина

Святослав Вакарчук пойдёт на выборы в Верховную Раду

16 мая11:55

Лидер украинской рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук объявил о начале политической карьеры, пишет RT. Он намерен создать партию «Голос» и баллотироваться в парламент страны.

По мнению артиста, именно в Верховной Раде сегодня происходят основные перемены в жизни Украины. Также музыкант позвал граждан на мероприятие, которое пройдёт при его участии в центре Киева 16 мая.

«Друзья, приходите на смотровую площадку возле музея истории Украины, чтобы услышать вместе со мной новый голос», — заявил Вакарчук, не пояснив, что о каком именно событии идёт речь.

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Напомним, до старта президентской кампании на Украине имя Святослава Вакарчука фигурировало среди потенциальных кандидатов на пост главы государства. Позднее он отказался баллотироваться и поддерживать кого-либо из кандидатов. Победу на выборах одержал артист студии «Квартал 95» Владимир Зеленский. 

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Верховная РадаВыборыСвятослав ВакарчукУкраина

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