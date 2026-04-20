В Саудовской Аравии огурцы в три раза дешевле, чем в России
Россия оказалась на девятой строчке рейтинга доступности огурцов среди крупнейших экономик мира, сообщает РИА Новости.
Средняя стоимость килограмма в стране — 217 рублей. Всего проанализированы более 40 стран. Лидером по минимальной цене стала Саудовская Аравия (64 рубля), за ней следуют Индия, Индонезия, Аргентина и Словения. Показатели, близкие к российским, демонстрируют Турция, Чехия и Мексика. При этом в абсолютных аутсайдерах — Люксембург, Австралия и Бельгия, где цена за килограмм превышает 900 рублей, а иногда достигает 1400.
При этом в экспортно-ориентированных аграрных странах (например, Нидерландах) внутренние цены могут быть высокими из-за ориентации на премиальный сегмент. В России доступность огурцов объясняется масштабным тепличным производством и политикой розничных сетей, которые удерживают минимальную наценку на социально значимый товар.
Ранее стало известно, что цены на огурцы и помидоры упали у производителей и выросли у ритейла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
