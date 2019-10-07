Судьбу Донбасса решат выборы в США?

В Киеве и в самопровозглашенных республиках выдвигают свои версии тому причин. Так, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил и средств в населенных пунктах Золотом и Петровском, намеченное согласно достигнутым в Минске соглашениям на понедельник, не началось из-за обстрелов со стороны противника. Теперь Киев будет ждать семидневного периода тишины, который покажет готовность к дальнейшим шагам по разведению войск.

В свою очередь, официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что с их стороны зафиксировано обострение по всей линии соприкосновения на Донбассе. По его словам, от обстрелов пострадало порядка 12 домов в трех населенных пунктах. Тем не менее, ДНР продолжает готовиться к разведению сил в селе Петровское.

Про отвод сил в районе другого села, Золотого, говорить, судя по всему, пока не приходится: на место украинских войск вошли бойцы «Азова», о чем заявил глава ультраправой группировки Андрей Билецкий. Как заявил НСН советник главы ЛНР, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник, если боевики «Азова» действительно заняли позиции в Золотом, это станет серьёзным тестом для Владимира Зеленского и покажет, насколько он в состоянии контролировать ситуацию в стране. В этом президент Украины показывает свое бессилие, - утверждал в эфире НСН бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев.

«Они срывают развод войск, потому что Зеленский панически боится выступления добробатов, ветеранов, радикалов. Андрей Билецкий заявил, что они войдут в эти населенные пункты. Зеленский показывает свое бессилие. Если он не может организовать развод войск даже на части фронта, то как он сможет потом убрать войска со всего фронта?»

Прекращение гражданской войны на Украине зависит от того, кто победит на предстоящих выборах президента США, - убежден зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий. Вот его фрагмент интервью НСН:

«Зеленский слушает то, что говорит Трамп; Порошенко и "Правый сектор" (организация запрещена в РФ), естественно, слушают американских демократов, которые их финансировали. И формула Штайнмайера, и нормандская четверка, и все остальные действия не будут исполнены до периода, пока в США кто-то не победит. Если победит Трамп – начнутся мирные процессы, победит Байден – Порошенко и нацисты будут набирать обороты, и ни о каком прекращении гражданской войны и отведении сил ВСУ от линии разграничения говорить не придется».

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу на минувшей неделе договорилась о единой редакции «формулы Штайнмайера» и согласовала разведение сил конфликтующих сторон. Соблюдением этих договоренностей обусловлена возможность встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже. Теперь эта встреча под вопросом.

