Суд Украины арестовал 13 российских самолетов за полеты в Крым
Украинский суд арестовал 13 самолетов одного из российских авиаперевозчиков, осуществлявших полеты в Крым. Об этом сообщает пресс-служба украинской прокуратуры республики.
«Судом наложен арест на 13 воздушных судов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из/в закрытого Украиной пункта пропуска "Симферополь-авиа". Он находится на временно оккупированной территории АР Крым», — отметили в надзорном ведомстве.
Кроме того, прокуратура подчеркивает, что российский перевозчик осуществляет рейсы на территорию Крыма с нарушением украинских правил въезда, сообщает Ura.ru. Украина рассматривает перелеты на «временно оккупированную территорию» как нарушение норм международного права и подрывающие суверенитет действия.
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