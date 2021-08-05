Суд Украины арестовал 13 российских самолетов за полеты в Крым

Украинский суд арестовал 13 самолетов одного из российских авиаперевозчиков, осуществлявших полеты в Крым. Об этом сообщает пресс-служба украинской прокуратуры республики.

«Судом наложен арест на 13 воздушных судов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из/в закрытого Украиной пункта пропуска "Симферополь-авиа". Он находится на временно оккупированной территории АР Крым», — отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, прокуратура подчеркивает, что российский перевозчик осуществляет рейсы на территорию Крыма с нарушением украинских правил въезда, сообщает Ura.ru. Украина рассматривает перелеты на «временно оккупированную территорию» как нарушение норм международного права и подрывающие суверенитет действия.

