Стремоусов сообщил о тактическом окружении частей ВСУ под Херсоном
Некоторые подразделения вооружённых сил Украины попали в тактическое окружение у границ Херсонской области возле реки Ингулец. Об этом сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
По его словам, поднявшийся в реке уровень воды, нарушил переправы наведённые ВСУ. В результате, военнослужащие оказались прижаты к берегу на плацдарме без снабжения. По оценке Стремоусова, они оказались в бедственном положении.
В среду вечером власти Кривого Рога, расположенного выше Херсонской области по течения Ингульца, и президент Украины Владимир Зеленский сообщили о ракетном ударе с российской стороны по гидротехническим сооружениям города. После этого уровень воды в реке начал резко повышаться.
Накануне было совершено два управляемых подрыва дамбы на Ингульце в рамках мероприятий по ликвидации последствий ракетного удара. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», это было сделано с целью увеличения пропускной способности.
В четверг Стремоусов сообщал, что десант ВСУ попытался проникнуть в Херсонскую область, однако атака была отражена союзными силами.
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