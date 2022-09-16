Стремоусов сообщил о тактическом окружении частей ВСУ под Херсоном

Некоторые подразделения вооружённых сил Украины попали в тактическое окружение у границ Херсонской области возле реки Ингулец. Об этом сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

По его словам, поднявшийся в реке уровень воды, нарушил переправы наведённые ВСУ. В результате, военнослужащие оказались прижаты к берегу на плацдарме без снабжения. По оценке Стремоусова, они оказались в бедственном положении.

В среду вечером власти Кривого Рога, расположенного выше Херсонской области по течения Ингульца, и президент Украины Владимир Зеленский сообщили о ракетном ударе с российской стороны по гидротехническим сооружениям города. После этого уровень воды в реке начал резко повышаться.

Накануне было совершено два управляемых подрыва дамбы на Ингульце в рамках мероприятий по ликвидации последствий ракетного удара. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», это было сделано с целью увеличения пропускной способности.

В четверг Стремоусов сообщал, что десант ВСУ попытался проникнуть в Херсонскую область, однако атака была отражена союзными силами.





