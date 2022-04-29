США уже отправили Украине 100 БПЛА-камикадзе и более 50 гаубиц
Соединённые Штаты Америки уже направили Украине 100 из 700 беспилотных летательных аппаратов Switchblade, которые запланированы к поставке. Такая информация появилась в журнале Foreign Policy, издание ссылается на анонимного представителя Минобороны США.
БПЛА-камикадзе Switchblade — тактический барражирующий боеприпас. Несёт боеголовку, небольшие размеры позволяют оператору переносить его в рюкзаке. Кроме того, Вашингтон успел передать на Украину более 60% от 90 гаубиц, предназначенных Киеву.
По данным Foreign Policy, на территории Европы американские инструкторы обучают 100 украинских военнослужащих пользоваться гаубицами, еще 15 украинцев проходят курс по обращению с радарами Q64.
За последние сутки на Украину доставлено 20 партий вооружения, включая 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, бронежилеты, шлемы.
При этом представитель Пентагона утверждает, что США не ведут с Украиной переговоров о возможной передаче зенитных ракетных комплексов Patriot или противоракетных комплексов THAAD.
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