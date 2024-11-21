США: Появление у Украины ядерного оружия изменило бы природу вызовов для Вашингтона
21 ноября 202404:01
Появление у Киева ядерного оружия существенно изменило бы природу вызовов в области сдерживания, сообщила во время выступления зампомощника главы Госдепа Алекс Белл.
По ее словам, возникновение таких вызовов может усложнить поддержание эффективной стратегии сдерживания.
Ранее стало известно, что США допускают обмен ядерными ударами, если им удастся сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Обвиняемый в подрывах «Северных потоков» назвал их благом для ФРГ
- США: Появление у Украины ядерного оружия изменило бы природу вызовов для Вашингтона
- Журналистка Панченко: Киев пытается убедить украинцев, что Трамп хочет эскалации
- СМИ: Количество погибших в результате израильского обстрела Газы увеличилось до 66
- В Госдуме заявили, что Запад пытается открыть второй фронт в Белоруссии
- Пентагон: США допускают обмен ядерными ударами
- Журналистка Sky News пыталась прорваться к Лаврову на саммите G20
- В Британии призвали прояснить ситуацию со Storm Shadow
- Зеленский заверил, что стране не угрожает «особая опасность»
- Появилось видео предполагаемого момента удара Storm Shadow под Курском
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru