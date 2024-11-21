США: Появление у Украины ядерного оружия изменило бы природу вызовов для Вашингтона

Появление у Киева ядерного оружия существенно изменило бы природу вызовов в области сдерживания, сообщила во время выступления зампомощника главы Госдепа Алекс Белл.

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По ее словам, возникновение таких вызовов может усложнить поддержание эффективной стратегии сдерживания.

Ранее стало известно, что США допускают обмен ядерными ударами, если им удастся сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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