США отказались раскрыть состав делегации на переговоры по Украине в Эр-Рияде

Власти США не стали раскрывать имена участников своей делегации на предстоящих переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые пройдут 24 марта в Эр-Рияде.

Как заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, речь идет о высокопоставленных чиновниках, но не о директорах ведомств. По ее словам, обсуждение персоналий в таком контексте она считает неуместным.