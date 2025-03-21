США отказались раскрыть состав делегации на переговоры по Украине в Эр-Рияде

Власти США не стали раскрывать имена участников своей делегации на предстоящих переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые пройдут 24 марта в Эр-Рияде.

Как заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, речь идет о высокопоставленных чиновниках, но не о директорах ведомств. По ее словам, обсуждение персоналий в таком контексте она считает неуместным.

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Встреча организуется после телефонного разговора между президентами России и США, состоявшегося 18 марта. По данным Кремля, беседа продолжалась около двух часов.

В ходе переговоров Владимир Путин поддержал идею о 30-дневном взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре и поручил военным подготовить соответствующие меры, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Саудовская АравияПереговорыУкраинаСША

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