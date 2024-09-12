США не готовы снять ограничения на удары украинской армией по России

В настоящий момент США не намерены снимать ограничения на использование украинскими вооруженными силами американского дальнобойного оружия для ударов по целям в глубине российской территории. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель.

По словам Пателя, администрация США не готова делать объявления по этому вопросу и не собирается спекулировать на эту тему. Он подтвердил, что текущая позиция американского правительства остается без изменений.

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Президент России Владимир Путин предупреждал НАТО о последствиях возможности Киева наносить удары по территории РФ с помощью западных ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин и военные уже готовятся к возможным контрмерам.

Глава МИД Сергей Лавров также называл обсуждение применения ракет Storm Shadow для ударов по России «игрой с огнем», передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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