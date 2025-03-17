США и Украина обсуждают территориальные уступки и разделение активов

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что представители США и Украины обсуждали вопрос территориальных уступок со стороны Киева. По ее словам, тема была поднята командой президента Дональда Трампа и украинской стороной в контексте переговоров об урегулировании ситуации в Украине и возможном «разделении активов».

Ливитт также уточнила, что ранее Трамп и его помощники в сфере национальной безопасности провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением по данному вопросу, отмечают «Известия».