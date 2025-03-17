США и Украина обсуждают территориальные уступки и разделение активов

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что представители США и Украины обсуждали вопрос территориальных уступок со стороны Киева. По ее словам, тема была поднята командой президента Дональда Трампа и украинской стороной в контексте переговоров об урегулировании ситуации в Украине и возможном «разделении активов».

Ливитт также уточнила, что ранее Трамп и его помощники в сфере национальной безопасности провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением по данному вопросу, отмечают «Известия».

Белый дом пообещал раскрыть итоги разговора Трампа и Путина после его завершения

11 марта в Джидде прошли переговоры между делегациями США и Украины, по итогам которых Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, а США возобновили передачу разведывательных данных и военную помощь. Также обсуждалась добыча украинских полезных ископаемых.

13 марта Путин выразил благодарность Трампу за участие в мирном урегулировании и поддержал идею прекращения огня, однако поставил несколько вопросов, касающихся статуса украинских военных в Курской области и контроля за соблюдением соглашений, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Николай Лазаренко
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры