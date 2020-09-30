Сотруднице посольства США в Киеве проломили насмерть голову

Женщину, работавшую в посольстве США на Украине, нашли жестоко избитой в Киеве, она умерла в больнице. Информацию об этом распространило управление Национальной полиции республики.

Сотрудницу диппредставительства нашли с повреждениями головы без сознания в лесопарковой зоне неподалёку от железной дороги в Шевченковском районе украинской столицы. Её экстренно госпитализировали, но врачи оказались бессильны.

Уже установлено, что к избиению женщины может быть причастен высокий мужчина 30-40 лет, ростом до 2 метров. Согласно ориентировки полиции, на нём были черные шорты, темно-синие кроссовки и футболка. Сейчас ведутся его поиски.

