Сотруднице посольства США в Киеве проломили насмерть голову
Женщину, работавшую в посольстве США на Украине, нашли жестоко избитой в Киеве, она умерла в больнице. Информацию об этом распространило управление Национальной полиции республики.
Сотрудницу диппредставительства нашли с повреждениями головы без сознания в лесопарковой зоне неподалёку от железной дороги в Шевченковском районе украинской столицы. Её экстренно госпитализировали, но врачи оказались бессильны.
Уже установлено, что к избиению женщины может быть причастен высокий мужчина 30-40 лет, ростом до 2 метров. Согласно ориентировки полиции, на нём были черные шорты, темно-синие кроссовки и футболка. Сейчас ведутся его поиски.
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