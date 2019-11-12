Соловьёва хотят засудить на Украине

Как уточнил народный избранник, в отношении Соловьёва открыто два уголовных производства следственными органами в Мариуполе и Северодонецке.

В подтверждение своих слов депутат разместил фотоскрин ответа Службы безопасности Украины на его заявление о «совершении уголовного правонарушения».

