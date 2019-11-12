Соловьёва хотят засудить на Украине
На Украине возбуждено уголовное дело в отношении российского журналиста, теле-радио ведущего Владимира Соловьёва. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и безопасность страны. Информацию об этом разместил в соцсетях депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передает RT.
Гончаренко представляет в парламенте партию экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».
Как уточнил народный избранник, в отношении Соловьёва открыто два уголовных производства следственными органами в Мариуполе и Северодонецке.
В подтверждение своих слов депутат разместил фотоскрин ответа Службы безопасности Украины на его заявление о «совершении уголовного правонарушения».
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