Соловьёва хотят засудить на Украине

12 ноября 201912:33

На Украине возбуждено уголовное дело в отношении российского журналиста, теле-радио ведущего Владимира Соловьёва. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и безопасность страны. Информацию об этом разместил в соцсетях депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передает RT.

Гончаренко представляет в парламенте партию экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

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Как уточнил народный избранник, в отношении Соловьёва открыто два уголовных производства следственными органами в Мариуполе и Северодонецке.

В подтверждение своих слов депутат разместил фотоскрин ответа Службы безопасности Украины на его заявление о «совершении уголовного правонарушения».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
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