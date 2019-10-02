СМИ: Яценюк может стать вице-премьером Украины
Бывший глава кабинета министров Украины Арсений Яценюк может войти в состав нынешнего правительства республики. Об этом стало известно изданию «СТРАНА.ua». По утверждению источника в кабмине, Яценюк может занять должность в ранге заместителя премьер-министра
Предполагается, что одни из деятелей Майдана займётся переговорами с Международным валютным фондом с целью открытия новой кредитной линии Киеву, передает RT. В правительстве могут быть востребованы большие связи Яценюка на Западе.
Арсений Яценюк возглавил правительство Украины после госпереворота 2014 года. В апреле 2016 года Верховная рада отправила его в отставку.
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