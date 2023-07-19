СМИ: во Львове прогремел мощный взрыв

Во Львове на западе Украины прогремел сильный взрыв. Об этом пишет издание «Страна».

«Удар возмездия»: Россия атакует Киев и Одессу, ВСУ обещают «созреть» к сентябрю

Подробностей случившегося не сообщается. Воздушную тревогу в регионе не объявляли.

Официальных комментариев от властей города не поступало.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в ночь на 19 июля город подвергся самой масштабной атаке с начала российской спецоперации. По его словам. в Пересыпском и Киевском районах повреждены жилые дома.

Также о взрывах сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В столице Украины работала противовоздушная оборона, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВзрывЛьвовУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры