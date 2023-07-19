СМИ: во Львове прогремел мощный взрыв
Во Львове на западе Украины прогремел сильный взрыв. Об этом пишет издание «Страна».
Подробностей случившегося не сообщается. Воздушную тревогу в регионе не объявляли.
Официальных комментариев от властей города не поступало.
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в ночь на 19 июля город подвергся самой масштабной атаке с начала российской спецоперации. По его словам. в Пересыпском и Киевском районах повреждены жилые дома.
Также о взрывах сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В столице Украины работала противовоздушная оборона, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru