СМИ: во Львове прогремел мощный взрыв

Подробностей случившегося не сообщается. Воздушную тревогу в регионе не объявляли.

Официальных комментариев от властей города не поступало.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в ночь на 19 июля город подвергся самой масштабной атаке с начала российской спецоперации. По его словам. в Пересыпском и Киевском районах повреждены жилые дома.

Также о взрывах сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В столице Украины работала противовоздушная оборона, передает «Радиоточка НСН».

