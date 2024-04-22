СМИ: Власти Киева планируют закрыть еще две станции метро

Власти Киева планируют закрыть станции «Почайна» и «Тарас Шевченко» Оболонско-Теремковской линии из-за повреждений в результате подтопления, сообщает «Коммерсант украинский» со ссылкой на источник.

Ремонт необходим из-за трещин и влаги, которая через них просачивается. По данным издания, закрытие может грозить станции «Почтовая площадь», где слишком высокая нагрузка из-за высокой концентрации офисных центров и плотного автомобильного движения.

Ранее стало известно, что в Киеве хотят построить подземный тоннель под Днепром за 1 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

