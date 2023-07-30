СМИ: Великобритания готовит украинский спецназ к захвату Крыма

Армия Великобритании готовит украинские подразделения для проведения операции в Крыму. Об этом со ссылкой на источник пишет газета Daily Express.

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По информации издания, в Великобританию прибыло более двух тысяч солдат ВСУ. Обучение проходит на полигоне в Окхэмптоне.

Операция будет включать удары с моря, суши и воздуха с использованием поставленных Киеву ракет большой дальности, говорится в публикации. По информации источника газеты, в Лондоне рассчитывают, что украинский спецназ вторгнется в Крым до наступления Рождества.

В интервью газете Washington Post главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный заявил, что сможет захватить полуостров при наличии средств, передает «Радиоточка НСН».

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