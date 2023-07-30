СМИ: Великобритания готовит украинский спецназ к захвату Крыма
Армия Великобритании готовит украинские подразделения для проведения операции в Крыму. Об этом со ссылкой на источник пишет газета Daily Express.
По информации издания, в Великобританию прибыло более двух тысяч солдат ВСУ. Обучение проходит на полигоне в Окхэмптоне.
Операция будет включать удары с моря, суши и воздуха с использованием поставленных Киеву ракет большой дальности, говорится в публикации. По информации источника газеты, в Лондоне рассчитывают, что украинский спецназ вторгнется в Крым до наступления Рождества.
В интервью газете Washington Post главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный заявил, что сможет захватить полуостров при наличии средств, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Протестующие в Нигере потребовали закрыть иностранные военные базы
- Путин пожал руку многодетному отцу из Магадана
- СМИ: Великобритания готовит украинский спецназ к захвату Крыма
- Папа Римский Франциск призвал Россию возобновить зерновую сделку
- «Не форсировать события». На Западе понимают опасность российского ядерного оружия
- Экс-советник Кучмы предрек гражданскую войну на Украине
- СМИ: погибший муж певицы Натали страдал постковидной депрессией
- В Приволжье из-за непогоды погибли 10 человек
- В Брянской области пострадали три человека после обстрела ВСУ
- В Таганроге до 22 человек выросло число пострадавших после ракетного удара
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru