СМИ: Великобритания готова предоставить Украине летальное оружие
Великобритания готова предоставить Украине крупный контракт на поставку летального оружия и ссуду в размере 1 млрд фунтов стерлингов на строительство новых кораблей, пригодных для использования в Черном море. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает газета The Guardian.
Также он подчеркнул, что подавление беспорядков, которые начались после президентских выборов в соседней Белоруссии, представляет собой прямую угрозу Украине. Ермак отметил, Киев хотел бы получить гарантии от Евросоюза и Великобритании - для обеспечения своей безопасности.
Добавим, эти заявления Ермак сделал во время выступления в аналитическом центре «Чатэм-хаус».
Между тем, в июне посольство США на Украине получило военное оборудование для передачи украинским партнёрам на общую сумму в $60 миллионов. В дипломатическом представительстве уточнили, что в эту партию входят рации, боеприпасы, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin.
В 2018 году Киев получил от американцев 37 пусковых установок Javelin и 200 ракет к ним. В декабре 2019-го Минобороны Украины заказало в США вторую партию этих ПТРК.
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