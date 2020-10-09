СМИ: Великобритания готова предоставить Украине летальное оружие

Великобритания готова предоставить Украине крупный контракт на поставку летального оружия и ссуду в размере 1 млрд фунтов стерлингов на строительство новых кораблей, пригодных для использования в Черном море. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает газета The Guardian.

Также он подчеркнул, что подавление беспорядков, которые начались после президентских выборов в соседней Белоруссии, представляет собой прямую угрозу Украине. Ермак отметил, Киев хотел бы получить гарантии от Евросоюза и Великобритании - для обеспечения своей безопасности.

Добавим, эти заявления Ермак сделал во время выступления в аналитическом центре «Чатэм-хаус».