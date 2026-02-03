СМИ: В ЕС не договорились по механизму займа €90 млрд для Киева

Постпреды стран Европейского союза на внеочередном заседании не смогли прийти к компромиссу по механизму займа 90 миллиардов евро для Киева, сообщает РИА Новости.

СМИ: Кредита ЕС в €90 миллиардов может не хватить Украине

По словам одного из европейских чиновников, работа продолжается с целью заключения соглашения в ближайшие дни. Украина рассчитывает на первый транш уже в апреле.

Политическое решение о выделении кредита на 2026-2027 годы приняли на саммите Евросоюза в декабре 2025 года. В настоящее время идет согласование пакета законодательных решений. После этого его должны утвердить в Европарламенте и Совете Евросоюза.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если Европа предоставит Украине кредит в размере €800 млрд, то навредит собственному народу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры