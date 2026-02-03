СМИ: В ЕС не договорились по механизму займа €90 млрд для Киева
Постпреды стран Европейского союза на внеочередном заседании не смогли прийти к компромиссу по механизму займа 90 миллиардов евро для Киева, сообщает РИА Новости.
По словам одного из европейских чиновников, работа продолжается с целью заключения соглашения в ближайшие дни. Украина рассчитывает на первый транш уже в апреле.
Политическое решение о выделении кредита на 2026-2027 годы приняли на саммите Евросоюза в декабре 2025 года. В настоящее время идет согласование пакета законодательных решений. После этого его должны утвердить в Европарламенте и Совете Евросоюза.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если Европа предоставит Украине кредит в размере €800 млрд, то навредит собственному народу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В замерзшем водоеме Ленобласти обнаружили тело пропавшего ребенка
- СМИ: В ЕС не договорились по механизму займа €90 млрд для Киева
- Россиянам предложили отказаться от всех трат, кроме еды и ЖКУ
- Руководство военного завода в Ростове-на Дону обвинили в присвоении 2 млрд рублей
- Кредитный рейтинг российской молодежи упал по итогам 2025 года
- СМИ: США встревожены посадкой Ил-76 РФ на Кубе
- Трамп заявил, что у США хорошо идут дела с РФ по теме Украины
- Лавров: Москва определяет размещение западных войск на Украине как угрозу
- Утверждены новые сроки оказания медпомощи при подозрении россиян на рак
- В Госдуме утверждают, что сотрудники метро Москвы не будут смотреть переписки в смартфонах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru