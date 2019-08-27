СМИ узнали, кого Зеленский решил сделать премьером

Владимир Зеленский предложит Верховной раде назначить на пост премьер-министра страны заместителя главы своего офиса — Алексея Гончарука. Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на собственные источники. В предстоящую среду, 28 августа, президент Украины и руководство его офиса намерены провести совещание по кандидатурам членов нового правительства.

Как отмечает RT, ранее Владимир Зеленский отмечал, что новым премьер-министром Украины должен стать профессиональный экономист, который ранее не возглавлял кабмин, Верховную раду или фракцию в парламенте.

Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что 29 августа общественности представят нового премьер-министра Украины. В этот день состоится первое заседание обновлённой Верховной рады.

Ранее НСН писала, что Владимир Зеленский во время прaздновaния Дня незaвисимости стрaны зaявил, что кaзaки взяли фрaнцузскую крепость Дюнкерк в XVII веке. При этом версия об их учaстии в Тридцaтилетней войне, чaстью которой является взятие крепости Дюнкерк, официaльно не подтвержденa историкaми.

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в эфире НСН назвал перечисление ярких побед Украины «поверхностной шелухой». Эксперт считает, что необходимо дать принципиально новую оценку российско-украинским взаимоотношениям, в которых, по его мнению, именно Украина, а не Россия, являлась страной-агрессором.

