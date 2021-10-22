СМИ: Украинцы жалуются на низкое качество газа
Жители Украины жалуются на низкое качество поступающего в дома газа. Об этом сообщает портал UBR.ua.
Украинцы отмечают, что топливо стало хуже греть. По данным издания, это может быть вызвано уменьшением калорийности (теплотворной способности) газа. Кроме того, граждане жалуются на плохой запах топлива, пишет «Свободная пресса».
«По факту наши подмешивают российский газ с украинским, чтобы хоть как-то сохранить качество», — рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.
Эксперт объяснил, что газ очищают от примесей после того, как его «достают из трубы». Качество топлива может стать хуже из-за некачественной очистки. При этом себестоимость такого газа будет ниже, однако украинцам будут продавать его по обычной цене, пишет РИА ФАН.
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