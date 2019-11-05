СМИ: Украинские радикалы сопротивляются минским соглашениям
Члены организации «Движение сопротивления капитуляции» на Украине создали документ, по которому страна может не выполнять минские соглашения. Об этом сообщает издание Дни.ру.
«Украинская доктрина безопасности и мира» не выдвигает никаких новых требований и по-прежнему отвергает объективную реальность, в которой Крым воссоединился с Россией в результате референдума. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, объясняя смысл документа, выразил свои пожелания об освобождении Крыма и возвращении его в состав Украины.
По мнению издания, «Доктрина» показывает недовольство Владимиром Зеленским, радикальные оппоненты которого не принимают попыток мирного урегулирования конфликта в Донбассе и выполнения международных требований.
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