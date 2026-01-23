СМИ: США, Россия и Украина определили участников переговоров
В переговорах по урегулированию в Абу-Даби со стороны США примут участие министр армии Дэн Дрисколл, специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Об этом сообщает Axios.
По данным издания, российскую делегацию возглавит специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Также в состав делегации России, как утверждается, войдут представители разведывательных структур.
Axios уточняет, что к украинской делегации также присоединятся сотрудники разведки.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев на переговорах будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев: Зеленский «плюнул в лицо» лидерам Евросоюза
- ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области
- Пункты помощи открыли на фоне блэкаута в Мурманске
- МИД назвал гибель медиков под Херсоном шагом к эскалации конфликта
- Количество пострадавших при атаке ВСУ на Васильевку увеличилось до четырех
- ВСУ атаковали машину скорой помощи в Энергодаре
- Умер последний министр оборонной промышленности СССР
- Количество микроквартир в Москве снизилось вчетверо
- В Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать сотрудникам такси при морозах
- Четыре человека пострадали при взрыве в автосервисе в Краснодаре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru