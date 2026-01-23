СМИ: США, Россия и Украина определили участников переговоров

В переговорах по урегулированию в Абу-Даби со стороны США примут участие министр армии Дэн Дрисколл, специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Об этом сообщает Axios.

По данным издания, российскую делегацию возглавит специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Также в состав делегации России, как утверждается, войдут представители разведывательных структур.

Зеленский назвал состав делегации Украины на переговорах в ОАЭ

Axios уточняет, что к украинской делегации также присоединятся сотрудники разведки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев на переговорах будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, передает «Радиоточка НСН».

