СМИ: Российский солдат подорвал себя, чтобы избежать плена
Раненный российский военнослужащий устроил самоподрыв, чтобы его не смогли взять в плен ВСУ, сообщает «Московский комсомолец».
В Telegram-канала распространяется видео, которое было снято, возможно, с квадрокоптера. На нем видно, как в окоп, где находится русский солдат, сбрасывается взрывное устройство. Боец получил ранения, но, увидев приближение противника, решил подорвать сам себя, чтобы не быть взятым в плен.
Другие СМИ сообщают, что пока не удалось установить место, где было снято видео.
В ноябре российский военный Рустам Худайнуров (на фото, - прим. НСН) из 127-го батальона 5-й бригады Народной милиции Донецкой народной республики отбросил из окопа несколько гранат ВСУ. Это попало на видео, которое стало очень популярным.
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