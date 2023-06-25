СМИ: пьяные контрразведчики избили генерала СБУ в ресторане
Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) в пьяном виде избили генерала ведомства Виктора Микулина, пишет издание «Страна» со ссылкой на источники.
Инцидент произошел вечером 23 июня в ресторане «Три туза» в Ужгороде. Генерал Микулин встречался с помощником депутата от правящей партии «Слуга Народа» Людмилой Марченко Руманом Вайэлем.
Генерал сделал замечание представителям контрразведки СБУ за громкое поведение. Те избили Микулина и отобрали у него мобильный телефон, сообщили журналисты.
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