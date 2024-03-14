СМИ: послами Украины могут назначить еще нескольких военных

Послами Украины могут стать еще несколько военных, Forbes.

По данным источников издания, при этом есть юридические проблемы, связанные с увольнением их со службы. В прошлом году Киев согласовал послом Венгрии военнослужащего Федора Шандора. Украина получила предварительное согласие Будапешта, но посол до сих пор не приступил к исполнению обязанностей. Одна из причин задержки заключается в том, что во время военного положения сложно уволить военных со службы.

Еще несколько военных Вооруженных сил Украины могли бы получить должность посла, в частности, в странах Африки, однако также испытывают сложности с увольнением.

Ранее стало известно, что назначение экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного послом в Великобритании сопровождалось нарушением дипломатических норм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

