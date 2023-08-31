«Пощечина от Байдена»: Уоллес подал в отставку, не получив пост генсека НАТО
Руководитель Центра британских исследований Елена Ананьева заявила НСН, что министр обороны Великобритании не получил одобрение Джо Байдена.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку после того, как американский президент Джо Байден не поддержал его кандидатуру на пост генсека НАТО, заявила руководитель Центра британских исследований Елена Ананьева в беседе с НСН.
Сегодня глава военного ведомства направил заявление об отставке премьер-министру Риши Сунаку. На посту его сменит министр энергетики Грант Шаппс, который на днях ездил с визитом на Украину. Ананьева рассказала о предпосылках и последствиях таких перестановок.
«Он давно хотел уйти в отставку, он дважды отказывался выставлять свою кандидатуру на выборах лидера партии и премьер-министра. Его личные амбиции были устремлены на пост генерального секретаря НАТО. Когда Сунак в июне был в Вашингтоне, он получил от Байдена согласие поддержать Уоллеса в этом вопросе, но затем Байден свое слово отозвал и сказал, что Столтенберг еще на год останется. Это такая пощечина и Британии, и ему лично, когда Байден отказался поддержать его кандидатуру. Уоллес заявил, что вообще уходит из политики», - отметила она.
При этом, по ее словам, для России с приходом нового министра обороны ничего не изменится. Также не будет пересмотрена политика Британии в отношении помощи Украине.
«У Уоллеса разногласий с Сунаком по вопросу украинской помощи не было. Изменений относительно Украины ждать не стоит, политика давно сформирована и последовательно проводится. В отношении России – курс на ужесточение отношений, на разрыв отношений, но такой курс проводится уже давно», - заключила собеседница НСН.
Совет НАТО в июле подтвердил полномочия генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга до 1 октября 2024 года. Это уже шестое продление. Столтенберг находится на посту генсека НАТО уже девять лет. Его срок стал вторым по продолжительности после голландца Йозефа Лунса, который возглавлял блок с 1971 по 1984 годы, передает «Радиоточка НСН».
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