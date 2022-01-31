СМИ назвали имя организатора «сорванного майдана» в Киеве
Одним из организаторов предотвращенных властями многотысячных беспорядков в Киеве был бывший полковник полиции Юрий Голубан, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-каналы.
По их данным, Голубан работал в украинской системе МВД, получал награды от экс-президента этой страны Петра Порошенко, а ранее участвовал в различных акциях в Верховной Раде, блокируя работу парламента.
Глава МВД Украины Денис Монастырский ранее объявил о задержании группы людей, готовивших в Киеве беспорядки с участием порядка пяти тысячи человек. В интернете появилось видео, где заговорщики якобы обсуждают детали «майдана».
Глава украинской полиции Игорь Клименко отмечал, что проверяется возможная связь зачинщиков беспорядков с российскими спецслужбами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru