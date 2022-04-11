СМИ: Meta* продлила исключения по призывам к насилию в соцсетях

Запрещенная в России и признанная экстремистской компания Meta продлила до 30 апреля исключения на публикации в соцсетях для пользователей из Украины, сообщает Reuters.

По данным ТАСС, речь идет об участии украинцев в обычно запрещенных «жестоких и бесчеловечных» дискуссия, и призывах к насилию в отношении российских военнослужащих.