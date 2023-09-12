Польша запретила ввоз украинского зерна с 15 сентября
Правительство Польши приняло постановление о запрете ввоза зерна из Украины после 15 сентября. Отмечается, что решение будет приведено в действие вне зависимости от решения Еврокомиссии по данному вопросу.
При этом Киев намерен обратиться во Всемирную торговую организацию на фоне заявлений Польши о запрете ввоза украинского зерна. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
Премьер-министр Польши отметил, что Польша не позволит «затопить» себя украинским зерном и не откроет границы для ввоза продовольствия.
Ранее Евросоюз запретил ввоз некоторых продуктов с Украины в Польшу, Румынию, Венгрию, Болгарию и Словакию, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ограничения перестанут действовать 15 сентября.
8 сентября Матеуш Моравецкий выдвинул ультиматум Еврокомиссии по поводу ввоза зерна из Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru