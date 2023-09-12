Польша запретила ввоз украинского зерна с 15 сентября

Правительство Польши приняло постановление о запрете ввоза зерна из Украины после 15 сентября. Отмечается, что решение будет приведено в действие вне зависимости от решения Еврокомиссии по данному вопросу.

При этом Киев намерен обратиться во Всемирную торговую организацию на фоне заявлений Польши о запрете ввоза украинского зерна. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.