СМИ: Делегация Украины в Джидде испугалась последствий налета БПЛА на Москву

Представители делегации Украины, которые прибыли 11 марта на переговоры с США в Саудовскую Аравию, испытывали страх после попытки атаки беспилотных летательных аппаратов по Москве, сообщает Zeit.

Киев заявил о готовности к переговорам, если Москва согласится на прекращение огня

По данным издания, они опасались срыва переговоров. Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что Украина подтвердила свою готовность прекратить боевые действия и начать мирные переговоры с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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