СМИ: Делегация Украины в Джидде испугалась последствий налета БПЛА на Москву
12 марта 202506:32
Представители делегации Украины, которые прибыли 11 марта на переговоры с США в Саудовскую Аравию, испытывали страх после попытки атаки беспилотных летательных аппаратов по Москве, сообщает Zeit.
По данным издания, они опасались срыва переговоров. Другие подробности не приводятся.
Ранее стало известно, что Украина подтвердила свою готовность прекратить боевые действия и начать мирные переговоры с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru