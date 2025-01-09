Системы ПВО сбили украинскую ракету над Курской областью

Система противовоздушной обороны Курской области перехватила и уничтожила украинскую ракету. Об этом в своем Telegram-канале сообщил региональный оперативный штаб.

По информации властей, ракета была уничтожена в небе над областью, и ПВО продемонстрировала свою эффективность в отражении угрозы. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Украинскую ракету уничтожили над Курской областью

начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:РакетаКурская ОбластьПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры