Системы ПВО сбили украинскую ракету над Курской областью
Система противовоздушной обороны Курской области перехватила и уничтожила украинскую ракету. Об этом в своем Telegram-канале сообщил региональный оперативный штаб.
По информации властей, ракета была уничтожена в небе над областью, и ПВО продемонстрировала свою эффективность в отражении угрозы. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.
начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru