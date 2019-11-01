Силы ЛНР завершили процесс отвода у Золотого

Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республике объявили о завершении отвода своих сил в районе населённого пункта Золотое в соответствии с договорённостями. Об этом сообщил руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко.

Как отмечает RT, соответствующая информация доведена до представителей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Теперь в ЛНР ожидают данных о таких же действиях со стороны украинских силовиков.

