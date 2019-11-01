Силы ЛНР завершили процесс отвода у Золотого
Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республике объявили о завершении отвода своих сил в районе населённого пункта Золотое в соответствии с договорённостями. Об этом сообщил руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко.
Как отмечает RT, соответствующая информация доведена до представителей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Теперь в ЛНР ожидают данных о таких же действиях со стороны украинских силовиков.
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