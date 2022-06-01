Швейцария запретила Дании передать Украине бронемашины Piranha III
Берн не разрешил Дании поставить Украине 20 бронированных колёсных машин швейцарского производства Piranha III. Как сообщает телерадиовещательная компания SRF, соответствующий запрос отклонил Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии.
Ведомство обосновало причины отказа нейтральным статусом Швейцарии и законодательством страны. Дело в том, что Дания, приобретая швейцарскую бронетехнику, дала обязательство не передавать ее третьей стороне без разрешения Берна.
Аналогичный случай произошёл в апреле. Тогда власти Швейцарии не позволили Германии передать Украине боеприпасы швейцарского производства для зенитных самоходных установок Gepard, которые Берлин планировал направить Киеву.
Такая позиция швейцарских властей вызывает дискуссии внутри страны. В Федеральном совете Швейцарии и парламенте звучат призывы разрешить государствам Европы при некоторых условиях передавать швейцарское вооружение.
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