Шойгу заявил, что Украина потеряла половину своей армии

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери украинской армии с начала спецоперации составили больше ста тысяч человек.

«Потери украинской армии составили 61 тысячу убитыми и 49 тысяч ранеными», - сказал Шойгу.

Он отметил, что армия Украина состояла из 200 тысяч военнослужащих.

«Украина потеряла половину армии», - подчеркнул Шойгу.

21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сергей Шойгу отметил, что мобилизовано будет не больше 1-1,1 процента от общего числа резервистов. Это около 300 тысяч человек.



