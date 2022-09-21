Шойгу заявил, что Украина потеряла половину своей армии
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери украинской армии с начала спецоперации составили больше ста тысяч человек.
«Потери украинской армии составили 61 тысячу убитыми и 49 тысяч ранеными», - сказал Шойгу.
Он отметил, что армия Украина состояла из 200 тысяч военнослужащих.
«Украина потеряла половину армии», - подчеркнул Шойгу.
21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сергей Шойгу отметил, что мобилизовано будет не больше 1-1,1 процента от общего числа резервистов. Это около 300 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru