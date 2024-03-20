Село Надеждовка в Одесской области переименовали в Шампань
Село Надеждовка в Одесской области переименовано в Шампань, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
По его словам, соответствующее решение принял комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти. Почему выбрано название Шампань парламентарий не уточнил.
По данным украинских СМИ, также переименован город Южный Одесской области. Он получил название Порт-Аненталь в честь поселения немецких колонистов, которое когда-то располагалось на этом месте.
Ранее власти Новомосковска Днепропетровской области Украины переименовали город в Новую Самарь, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru