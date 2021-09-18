Секретарь СНБО Украины поругался с журналистом из-за русского языка
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов устроил перепалку с задавшим вопрос по-русски журналистом. Об этом сообщает телеканал ZIK.
В ходе брифинга Данилов заявил, что не понял вопроса, заданного журналистом на русском языке.
«Давайте еще раз, уточните вопрос, не совсем понял. А то вы на русском языке разговариваете, еще раз давайте», — сказал Данилов, подчеркнув, что он «напрягается», если слышит русскую речь.
Сотрудник СМИ отметил, что секретарь СНБО — уроженец Луганска и должен понимать русский.
«Послушайте, если я из Луганска, так вы думаете, что в Луганске все разговаривают на русском языке? <...> Смотрите, количество патриотов, которое было и есть в Луганске, поверьте, оно, может, не меньше, чем во Львове», — ответил Данилов.
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