СБУ заявила о разоблачении украинских «агентов ФСБ»

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружила агентурную сеть Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, в которую входили бывшие военнослужащие. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным украинского ведомства, сеть завербованных военных действовала в Киевской, Николаевской, Одесской, Житомирской и Черниговской областях. В СБУ заявляют, что агенты выполняли поручения сотрудников ФСБ Вадима Даутова и Дениса Собко, готовя диверсионные операции на территории Украины.

Кроме того, агентурная сеть собирала данные о размещении и передвижениях украинских военных ведомств и вербовала служащих вооружённых сил.

В СБУ также заявляют, что агенты ФСБ якобы за вознаграждение в 100 тысяч долларов намеревались похитить и нелегально вывезти в РФ одного из экс-командиров Сил специальных операций.

«Мероприятия по разоблачению агентурной сети осуществлялись и продолжаются под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры», — добавили в СБУ.

