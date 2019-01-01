СБУ захватила российский танкер

Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma. Сейчас готовятся документы для ареста судна, сообщает пресс-служба СБУ. Как уточняет «Свободная пресса», операция по захвату проведена с участием военной прокуратуры.

Согласно данным СБУ, танкер задержан за блокировку украинских кораблей в Керченском проливе. Речь идёт об инциденте 25 ноября прошлого года, когда российские пограничники задержали три украинских военных корабля и 24 моряка за нарушение госграницы.



