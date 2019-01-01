СБУ публикует видео задержания российского танкера

Видео: Служба безпеки України

В заявлении СБУ задержание российскими пограничниками украинских судов за нарушение госграницы названо «актом вооруженной агрессии». Сообщается, что на борту задержанного танкера проведен обыск, моряки допрошены. Сейчас готовятся документы в суд для ареста судна.

Как отмечает «Свободная пресса», на задержание танкера уже отреагировали в МИД РФ. На Смоленской площади подчеркнули, что пока устанавливают все обстоятельства произошедшего, однако, если выяснится, что россияне захвачены в заложники, последствия не заставят себя ждать.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал действия СБУ «продолжением провокации Киева, срежиссированной американцами». Как заявил сенатор РИА ФАН, с приходом к власти на Украине Владимира Зеленского появились надежды на возобновление диалога между Киевом и Москвой

Однако это, по словам Клинцевича, совершенно не устраивает заокеанских кураторов Украины, которые в течение пяти лет диктовали Петру Порошенко, что делать, и растравляли российско-украинский конфликт.

