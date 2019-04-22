Савченко обвинила в плохих отношениях России и Украины «безмозглых политиков»
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что сейчас необходимо заняться урегулированием отношений с Россией, пишут «Известия». По её словам, в этом виноваты «безмозглые» украинские политики.
«Нужно понимать, что геополитически без войны, без конфликтов каждая страна-соседка пытается иметь влияние на своих соседей. Это правильно относительно своих национальных интересов. Это делает Америка, это делает Россия», — заявила Савченко в эфире телеканала NewsOne.
Депутат уверенна, что в проблемах в отношениях двух стран виновны «безмозглые политики, жадные к власти», которые расшатали ситуацию, не думая о простых украинцах.
Савченко также добавила, что «новые политические силы», которые войдут в Верховную раду после скорых парламентских выборов, окончательно попрощаются с действующим президентом Украины Петром Порошенко, который проиграл, уступив пост главы государства Владимиру Зеленскому.
Ранее президент Украинского аналитического центра рассказал НСН, чем займется освобожденная из СИЗО Надежда Савченко.
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