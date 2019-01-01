Саакашвили снял свою партию с выборов
Михаил Саакашвили объявил, что его партия «Движение новых сил» отказывается от участия в выборах в Верховную раду по партийным списках в пользу партии Владимира Зеленского «Слуга народа».
Саакашвили отметил, что голоса сторонников его партии могут помочь партии Зеленского получить возможность по итогам парламентских выборов «независимо формировать правительство», сообщает RT.
Внеочередные выборы в Верховную раду Украины IX созыва назначены указо президента УкраиныВладимира Зеленского на 21 июля 2019 года. Как и предыдущие, эти выборы будут проведены по смешанной избирательной системе с мажоритарными округами и пропорциональными списками и пятипроцентным проходным барьером. Для попадания в Верховную раду по пропорциональной системе с закрытыми списками партиям нужно преодолеть 5%-й барьер, а кандидатам в округах будет достаточно получить относительное большинство голосов.
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